Alegre: vereador insinua que população é "burra" após protesto contra ticket

Não caiu bem e causou revolta a fala do vereador do município de Alegre Romar Azevedo Mendes, que usou o ditado “Quando um burro fala os outros abaixam as orelhas” durante um protesto realizado pela população contra a aprovação do auxílio-alimentação dos vereadores nesta segunda-feira (6), na Câmara Municipal.

A medida foi aprovada no dia 29 de setembro, na sessão da semana passada. A Resolução nº 037/2025, amplia o alcance do auxílio-alimentação e define novos valores para o benefício pago aos agentes públicos do Legislativo.

O texto estabelece que os agentes públicos com mandato eletivo, como os vereadores, terão direito a R$ 1.500 por mês de auxílio-alimentação. Já os demais agentes públicos ativos, incluindo nomeados em comissão, receberão R$ 1.000 mensais.

Revoltada, parte da população resolveu ir até a Casa de Leis se manifestar. De forma organizada, os manifestantes ocuparam o Plenário da Câmara e fizeram as reivindicações. Enquanto o vereador Romar falava, houve questionamento do público, fazendo com que ele respondesse com o dito popular: “Quando um burro fala, o outros abaixam as orelhas”.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com o presidente da Câmara Municipal de Alegre, Willian Bestete (PP), mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Assim que houver, o texto será atualizado.

