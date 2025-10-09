Alfredo Chaves: índice de transparência cai na gestão municipal

O índice de transparência da administração municipal de Alfredo Chaves apresentou uma queda de -8,6 pontos em relação à nota que recebeu na gestão anterior, em 2024.

A cidade atualmente é administrada pelo prefeito Hugo Luiz Meneghel (PP), que pautou a sua campanha eleitoral apontando erros e cobrando mais transparência dos órgãos públicos municipais. Entretanto, os números da sua gestão não condizem com o mote da “bandeira” que o elegeu.

Leia também: Alfredo Chaves: Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável

O município caiu da 26ª posição para a 49ª no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública, segundo o portal transparenciainternacional.org.br. A mensuração ainda aponta que a avaliação também caiu de ótima para bom.

Entre os quesitos avaliados pelo estudo estão Transparência Financeira e Orçamentária; Administrativo e Governança; Obras Públicas, Comunicação, Engajamento e Participação etc.

Município cai da 26ª para a 49ª posição

Tabela ilustrativa mostra a pontuação de 2024 (esquerda) e 2025 (direita)

No geral, de acordo com o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública, o detalhamento das notas indica que o principal desafio das prefeituras têm sido a dimensão Obras Públicas, que avalia se o município disponibiliza informações sobre planejamento, execução e monitoramento de obras municipais.

Seis municípios zeraram a essa dimensão. Por outro lado, nove prefeituras alcançaram a pontuação máxima na seção da dimensão que avalia obras públicas, atendendo a todos os requisitos e mostrando que é possível ser transparente e ter boas práticas em aspectos relacionados aos eventuais impactos ambientais e à participação social.

O que a prefeitura diz

A Prefeitura de Alfredo Chaves informa que a recente queda no ranking de transparência se deve ao período de transição de governo. Com a mudança de gestão, toda a equipe que atuava na área – formada por servidores comissionados, tanto técnicos quanto administrativos – foi substituída, o que impactou temporariamente a atualização e o monitoramento das informações no portal.

Além disso, durante esse processo, o município passou por uma transição e implementação de novos sistemas de gestão de informação. Essa modernização, embora necessária para aprimorar os processos internos, acabou impactando a publicidade e a gestão de alguns dados que não puderam ser veiculados a tempo da avaliação.

Desde o início do mandato, a atual administração vem se empenhando em fortalecer a política de transparência e aprimorar o acesso às informações públicas. Para isso, foi criada uma comissão composta por servidores de diferentes secretarias (Decreto 2217-N/2025), responsável por avaliar periodicamente o Portal da Transparência e garantir a qualidade e a atualização dos dados publicados.

O objetivo da gestão é tornar Alfredo Chaves um exemplo de transparência, indo além das obrigações legais e fortalecendo a relação de confiança entre o poder público e a população.