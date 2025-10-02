Alunos de Cachoeiro participam da 7ª edição do FestCine Pedra Azul

O Centro Educacional São Camilo participou, pelo segundo ano consecutivo da 7ª edição do FestCine Pedra Azul, e dessa vez exibindo os curtas-metragens vencedores do trabalho baseado no livro ‘Histórias Para Não Dormir’.

Todo ano, a turma do 9º ano lê o livro e, através dele, criam o curtas-metragens baseados nas histórias de terror. Essa foi a primeira vez que eles exibiram o material do evento.

Leia também: Coração de Lutador: história real de lutador do MMA estreia nos cinemas de Cachoeiro

A seleção que avaliou os vencedores foi realizada entre 10 contos produzidos pelos alunos, que foram submetidos a uma banca julgadora. Os curtas foram exibidos no evento na última sexta-feira (26).

O FestCine Pedra Azul é um festival anual que celebra a diversidade do cinema, desde obras-primas aclamadas até filmes independentes e inspiradores. Com uma seleção criteriosa de diversos gêneros e origens, o festival entrou em sua 7ª edição em 2025, proporcionando uma experiência cinematográfica enriquecedora e transformadora para cinéfilos de todas as idades e origens.

Realizado em meio à beleza natural de Pedra Azul, ele foi uma celebração da arte, cultura e criatividade, envolvendo não apenas a exibição de filmes, mas também painéis de discussão, workshops interativos e oportunidades de networking para profissionais da indústria e entusiastas do cinema.

Além disso, o FestCine Pedra Azul asume o compromisso com a comunidade local, oferecendo programas educacionais e iniciativas que promovem o acesso ao cinema estimulando o talento emergente na região.