Alunos do ES participam da 3ª edição da Avaliação de Monitoramento da Aprendizagem

A Rede Pública Estadual inicia, nesta segunda-feira (13), mais uma etapa da Avaliação de Monitoramento da Aprendizagem (AMA), que chega à 3ª edição de 2025. A aplicação segue até esta terça-feira (14), mobilizando milhares de estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio. O exame tem como objetivos acompanhar o desenvolvimento das habilidades consideradas prioritárias nas Rotinas Pedagógicas Escolares (RPE) e oferecer um retrato do processo de aprendizagem.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que a AMA vai além de um instrumento de aferição, consolidando-se como uma ferramenta de apoio ao trabalho pedagógico e de fortalecimento do ensino.

“Ao olharmos para os resultados da avaliação, conseguimos identificar avanços, reconhecer os desafios e, principalmente, planejar estratégias que contribuam para que cada estudante aprenda mais e melhor”, afirmou.

A gerente de Avaliação da Sedu, Bianca Silva Santana, ressaltou que os resultados da 2ª edição, realizada em julho, já apontaram avanços significativos em Língua Portuguesa e Matemática, evidenciando o engajamento dos estudantes e o compromisso das escolas em promover melhorias contínuas.

“Para os alunos, o momento da avaliação é também uma oportunidade de vivenciar experiências que os preparam para avaliações externas de grande alcance, como o Saeb e o Paebes, que servem de parâmetro para o diagnóstico da educação em todo o Estado e no País”, acrescentou Bianca Silva Santana.

Para mais informações, acesse o Guia das Avaliações Externas no Espírito Santo ou confira o infográfico da AMA.