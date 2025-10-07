Anchieta celebra o Dia das Crianças com programação especial neste domingo (12)

A Prefeitura de Anchieta prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, neste domingo (12). O evento começar a partir das 15h, na Praça São Pedro. Com entrada gratuita, a ação promete uma tarde repleta de brincadeiras e muita diversão para toda a família.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Turismo e tem como proposta proporcionar um momento de lazer e alegria para as crianças.

A programação contará com diversas atividades recreativas, brinquedos, música e surpresas, transformando a praça em um verdadeiro espaço de celebração da infância.