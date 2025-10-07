Maratona de Quadrinhos abre inscrições para artistas e fãs de HQs

As inscrições seguem abertas até o dia 17 de outubro para a Maratona de Quadrinhos, um projeto de capacitação para elaboração de Histórias em Quadrinhos, que combina oficinas coletivas, orientações profissionais, mentorias em grupo e individuais. A iniciativa é voltada para artistas, estudantes e apaixonados por HQs, que desejam desenvolver suas histórias autorais do zero até a impressão final.

O projeto será realizado de 18 de outubro a 16 de dezembro, de forma on-line, e foi contemplado no Edital de Artes Visuais da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

Para participar, os interessados devem formar equipes de até três pessoas para produzir uma História em Quadrinho autoral e inédita. As equipes devem seguir a metodologia proposta nas oficinas e realizar as entregas das etapas da elaboração da HQ. Elas serão ranqueadas de acordo com as entregas, sendo os critérios “ordem de envio da entrega” e “entrega de acordo com o solicitado”.

As 50 equipes que entregarem primeiro as etapas, cumprindo os requisitos, receberão mentoria individual e poderão utilizar um escritório com computadores para produzir os quadrinhos com um ilustrador profissional à disposição para orientar. As demais equipes seguem com mentorias em grupo, mas podem entregar mais rápido a próxima etapa e conquistar uma vaga nas mentorias individuais nos próximos ranqueamentos.

No quarto e último ranqueamento, as 50 equipes listadas receberão 20 cópias dos quadrinhos produzidos durante o projeto, além de uma vaga como expositor na Feira de Quadrinhos Capixaba, que acontecerá no dia 16 de dezembro, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Durante a feira, as equipes poderão comercializar suas HQs e outras artes se preferirem.

A programação inclui oficinas de 18 de outubro a 8 de novembro; mentorias de 27 de outubro a 15 de dezembro; e a Feira de Quadrinhos Capixaba, em 16 de dezembro, além de uma palestra e roda de discussão também no dia 16 de dezembro.

O projeto tem realização da Orgânika Mídias, com apoio da Ufes, por meio do Funcultura e da Secult/ES. A primeira oficina será no dia 18 de outubro, às 10 horas.

No dia 16 de dezembro de 2025, no campus de Goiabeiras da Ufes, como última ação do projeto, será realizada a 1ª Feira de Quadrinhos Capixaba, que contará com a comercialização dos quadrinhos para o público externo, além de uma palestra e roda de conversa com o quadrinista Thiago Egg.

Equipe do Projeto: