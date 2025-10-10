Anchieta prepara festa para comemorar o Dia das Crianças no domingo (12)

Neste domingo (12), em Anchieta acontece a Festa das Crianças 2025. O evento, promovido pela Prefeitura, será realizado na Praça São Pedro, a partir das 15h. No espaço, a criançada terá uma tarde repleta de sorrisos, diversão e momentos inesquecíveis para as famílias.

Com o tema “Brincadeiras, sorrisos e muita diversão: é tempo de ser criança”, a programação vai reunir diversas atividades lúdicas, música, apresentações e muita animação. A iniciativa busca celebrar a infância com afeto e integração, valorizando a convivência e o lazer em comunidade.

A Festa das Crianças é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo e tem entrada gratuita. Toda a população está convidada a participar e viver um domingo cheio de cor e alegria.