Apiacá: abertas inscrições para curso de macramê gratuito

De 20 a 23 de outubro, o município de Apiacá oferta o curso gratuito de Macramê. É uma oportunidade para quem deseja aprender ou aperfeiçoar a técnica artesanal que combina criatividade, elegância e possibilidades de geração de renda. As aulas acontecem na Escola Maria de Lourdes, das 8h às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço.

As inscrições devem ser feitas no CRAS, das 9h às 15h, mediante apresentação de comprovante de residência e CPF. O curso é uma realização da Prefeitura de Apiacá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-ES).

A capacitação é voltada para pessoas que buscam aprender uma nova habilidade manual e, ao mesmo tempo, explorar o potencial econômico do artesanato local.