CIEE oferece mais de 400 vagas para estudantes em todo Espírito Santo

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo – CIEE/ES está com 401 vagas abertas em todo o estado, incluindo estágio e aprendizagem para estudantes de diferentes níveis de ensino.

O número mostra o crescimento da oferta no último trimestre do ano e ratifica o compromisso da instituição em oferecer boas oportunidades aos jovens e interessados de todas as regiões capixabas. Do total, 265 vagas são para estágio, com destaque para as áreas Administrativa, Educação, Construção Civil e Direito.

Já o programa de aprendizagem, que comporta os jovens-aprendizes de 14 a 24 anos de idade, conta com 136 vagas, principalmente nos segmentos Administrativo e de Varejo, que seguem em crescimento no Espírito Santo.

“Toda semana atualizamos as vagas e buscamos atender empresas e estudantes em todo o estado. São vagas importantes para jovens, pois possibilitam o primeiro contato deles com o mundo corporativo e passarão a desenvolver competências práticas em suas carreiras”, destaca Roberta Faé, gerente de Atendimento do CIEE/ES.

Para participar dos processos seletivos, os estudantes devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pelo aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes.

A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias. No Espírito Santo o CIEE está presente há 44 anos, atendendo atualmente cerca de 10.000 jovens no estado.