Apiacá: cursos de informática básica e avançada têm vagas disponíveis

A Prefeitura de Apiacá anunciou novas oportunidades de qualificação profissional gratuitas para a população. Assim, em parceria com o Senar, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social vai oferecer os cursos de Informática Básica e Informática Avançada, com aulas em diferentes pontos do município.

O curso de Informática Avançada será realizado na Escola Maria de Lourdes, entre os dias 1º e 10 de novembro, com duas turmas disponíveis: uma no turno da manhã, das 8h às 12h, e outra no período da tarde, das 15h às 19h. Por outro lado, já as aulas de Informática Básica acontecerão nos dias 29 e 30 de novembro, na Escola de Santa Fé, das 8h às 17h, com intervalo para almoço.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas e devem ser feitas no Cras de Apiacá, localizado próximo ao Material de Construção Canedo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99904-0420.