Apiacá realiza campanha de vacinação antirrábica em outubro

A Prefeitura de Apiacá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove em outubro a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação acontece em duas datas: nos sábados (4), na sede do município, e (11), em Bonsucesso.

Na sede, os pontos de vacinação serão o Posto Central e as unidades de saúde das Casinhas e do Morro. Já em Bonsucesso, a imunização será realizada na praça central. O horário de atendimento é das 8h ao 12h.

A vacina é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade, desde que não estejam debilitados ou em tratamento com medicamentos