Itapemirim realiza Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (4)

No próximo sábado (4), a Prefeitura de Itapemirim promove o Dia D da Campanha Antirrábica. A ação acontece das 8h às 16h, em cinco pontos do município: Praça de Itaoca, Unidade de Saúde de Joacima, Unidade de Saúde de Itaipava, Secretaria de Pesca (Gamboa) e Ginásio de Itaipava, próximo ao hospital.

A campanha é voltada para cães e gatos e tem como objetivo garantir a proteção contra a raiva. A vacinação é gratuita e considerada um ato de amor e responsabilidade para com os animais de estimação.

A mobilização reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde dos animais e da população, já que a raiva é uma doença grave e fatal.