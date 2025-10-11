Aposta registrada no Sul do ES fatura prêmio na Lotofácil

O Espírito Santo teve diversos apostadores premiados no concurso 3.509 da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (10). Embora nenhuma aposta capixaba tenha alcançado os 15 acertos — que renderam prêmios de mais de meio milhão de reais —, várias apostas registradas no estado acertaram 14 dezenas, garantindo R$ 837,59 cada uma.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras com 14 acertos foram registradas em 11 municípios capixabas. As cidades contempladas foram Aracruz, Boa Esperança, Cariacica, Colatina, Governador Lindenberg, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, na região Sul do Espírito Santo, Vila Velha e Vitória.

Entre os destaques, a cidade da Serra registrou o maior número de apostas premiadas, com bilhetes validados nas lotéricas Jacaraípe, Sorte Grande, Avenida e na Santa Clara, além de uma aposta feita por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Uma delas, com 16 números marcados, recebeu o prêmio dobrado, no valor de R$ 1.675,18.

Em Vila Velha, três apostas acertaram 14 dezenas. Os jogos foram realizados nas lotéricas Do Albinho, Itaparica e Vila Velha. Já em Vitória, duas apostas foram premiadas — uma na A Premiada Loteria e outra feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Outros municípios também registraram vencedores: Aracruz (Mega Mix), Boa Esperança (Loteria Sorte Grande), Colatina (duas apostas, uma delas via canal eletrônico), Governador Lindenberg (Loteria Bolso Cheio), Nova Venécia (Galeria da Sorte), Santa Teresa (Beco da Sorte), São Mateus (duas apostas na Loteria Sorte Grande) e Venda Nova do Imigrante (Loteria Venda Nova).

O concurso 3509 sorteou as dezenas 01, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 e 25. O prêmio principal, de R$ 537.675,83, foi dividido entre oito apostas de diferentes estados, incluindo Goiás, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Além dos ganhadores de 14 pontos, milhares de apostas em todo o país também foram premiadas nas faixas de 13, 12 e 11 acertos, com valores menores.

O próximo sorteio da Lotofácil, de número 3510, será realizado neste sábado (12), com estimativa de prêmio em torno de R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa — site e aplicativo Loterias Caixa.