Foi vítima de golpe? Procon de Cachoeiro orienta sobre novo mecanismo do Pix

Usuários do Pix que sofreram golpe, fraudes ou coerção, agora contam com um mecanismo de contestação. Os bancos disponibilizam um botão que permite as pessoas acionar o mecanismo especial de devolução, por meio do próprio aplicativo bancário. A medida entrou em vigor na última quarta-feira (1°).

De acordo com o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Ricardo Fonseca, a nova funcionalidade vai facilitar a devolução dos valores enviados via pix para golpistas, já que ocorrerá de forma totalmente digital, sem a necessidade de interação humana: “É preciso ter atenção ao utilizar o novo botão uma vez que não haverá funcionalidade em caso de erro ou arrependimento”, alerta.

Leia também: Dia das Crianças deve movimentar R$ 201,6 milhões no comércio capixaba

O coordenador alerta ainda que por ser digital, o mecanismo de contestação aumenta a velocidade de bloqueio dos valores junto a conta do golpista, o que torna a devolução mais eficiente.

Como vai funcionar

Ao contestar o Pix, a informação é repassada para o banco do golpista. Este, por sua vez, deve bloquear os recursos na conta imediatamente. Após esse bloqueio, ambos os bancos têm sete dias para analisar a contestação. Havendo concordância sobre o golpe, o valor pago indevidamente retorna para a conta da vítima, no prazo de até 11 dias. Segundo o Banco Central, valores parciais também podem ser bloqueados.

Conte sempre com o Procon!

Se notar que seus direitos não estão sendo respeitados, é possível registrar uma reclamação no Procon. Em Cachoeiro, o órgão está localizado na Rua Bernardo Horta, nº 204, bairro Guandu, em Cachoeiro, atendendo de 8h às 16h.

Para mais informações, o telefone é (28) 3199-1710. Caso ainda queira, também é possível agendar conosco o seu atendimento presencial: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/.