Atenção! Caminhão-cegonha pega fogo em rodovia no Espírito Santo

Um caminhão-cegonha pegou fogo na manhã desta quinta-feira (2), na BR-262, próximo a ponte que liga Domingos Martins a Viana.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o veículo em chamas no meio da pista. O fogo se concentra na parte inferior do caminhão, atingindo principalmente a carroceria que transporta automóveis. As chamas estão intensas e produzem uma densa coluna de fumaça preta.

De acordo com informações iniciais, o incêndio começou enquanto o veículo transitava pela rodovia.

Não há informações sobre feridos nem sobre o que pode ter provocado o incêndio.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil do Espírito Santo. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.