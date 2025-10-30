Cidades

Atenção! Espírito Santo entra em alerta para temporais e ventos intensos

As informações são do Inmet.

Foto: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo para 21 cidades Espírito Santo para chuvas intensas. O alerta, de cor amarelo, é valido da tarde desta quinta-feira (30) até a manhã de sexta-feira (31).

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos fortes de 60 a 100 km/h. Além disso, pode ocorrer corte de energia elétrica, quedas de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de acidentes. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante tempestades.

Em caso de emergência procure ajuda junto com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • São José do Calçado

