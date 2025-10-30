Atenção! Espírito Santo entra em alerta para temporais e ventos intensos

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo para 21 cidades Espírito Santo para chuvas intensas. O alerta, de cor amarelo, é valido da tarde desta quinta-feira (30) até a manhã de sexta-feira (31).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos fortes de 60 a 100 km/h. Além disso, pode ocorrer corte de energia elétrica, quedas de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Leia também: Espírito Santo tem novo aviso de perigo potencial para chuvas

A Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de acidentes. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante tempestades.

Em caso de emergência procure ajuda junto com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades