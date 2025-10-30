Espírito Santo tem novo aviso de perigo potencial para chuvas
Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um segundo aviso de chuvas intensas para 71 cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (30). O novo alerta, classificado como de perigo potencial, entrou em vigor às 9h05 e segue válido até as 10h da sexta-feira (31).
De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos moderados a fortes, com rajadas que variam de 40 a 60 km/h. Apesar de o risco ser considerado baixo, o órgão alerta para possíveis cortes de energia elétrica, quedas de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.
Veja as cidades
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória