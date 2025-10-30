Cidades

Espírito Santo tem novo aviso de perigo potencial para chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um segundo aviso de chuvas intensas para 71 cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (30). O novo alerta, classificado como de perigo potencial, entrou em vigor às 9h05 e segue válido até as 10h da sexta-feira (31).

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos moderados a fortes, com rajadas que variam de 40 a 60 km/h. Apesar de o risco ser considerado baixo, o órgão alerta para possíveis cortes de energia elétrica, quedas de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja as cidades

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

