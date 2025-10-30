Espírito Santo tem novo aviso de perigo potencial para chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um segundo aviso de chuvas intensas para 71 cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (30). O novo alerta, classificado como de perigo potencial, entrou em vigor às 9h05 e segue válido até as 10h da sexta-feira (31).

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos moderados a fortes, com rajadas que variam de 40 a 60 km/h. Apesar de o risco ser considerado baixo, o órgão alerta para possíveis cortes de energia elétrica, quedas de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja as cidades