Atenção! Rodovia em Muniz Freire segue em meia pista sem previsão de liberação

Foto: Divulgação

Devido ao acidente com um caminhão carregado com combustível na rodovia ES-181, no Vale do Guarani, em Muniz Freire, o tráfego no local continua funcionando em meia pista. Dessa forma, não há previsão de liberação da via completa.

Durante a noite, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalharam para minimizar os danos causados pelo acidente.

Dessa forma, com o tráfego reduzido, os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela rodovia, já que equipes seguem atuando na área.

Isso porque, as equipes da empresa responsável pelo transporte do combustível realizam o transbordo do material do caminhão que tombou para um outro veículo.

