Atenção! Ventos fortes podem causar transtornos no Sul do ES; veja
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (6), um alerta de ventos costeiros para o litoral do Espírito Santo. O aviso, de grau amarelo (perigo potencial), é válido das 00h01 até as 23h59.
Segundo o Inmet, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, o que pode provocar movimentação de dunas de areia sobre construções na orla e causar transtornos em áreas mais expostas.
O órgão recomenda atenção redobrada a quem mora ou trabalha próximo ao mar e orienta que a população entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) em caso de emergência.
Confira as cidades em alerta:
- Anchieta
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
