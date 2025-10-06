Cidades

Atenção! Ventos fortes podem causar transtornos no Sul do ES; veja

O órgão recomenda atenção redobrada a quem mora ou trabalha próximo ao mar

Eventos extremos
Foto: Divulgação/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (6), um alerta de ventos costeiros para o litoral do Espírito Santo. O aviso, de grau amarelo (perigo potencial), é válido das 00h01 até as 23h59.

Segundo o Inmet, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, o que pode provocar movimentação de dunas de areia sobre construções na orla e causar transtornos em áreas mais expostas.

O órgão recomenda atenção redobrada a quem mora ou trabalha próximo ao mar e orienta que a população entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) em caso de emergência.

Confira as cidades em alerta:

  1. Anchieta
  2. Guarapari
  3. Iconha
  4. Itapemirim
  5. Marataízes
  6. Piúma
  7. Presidente Kennedy
  8. Rio Novo do Sul

