Temperaturas seguem altas no ES nesta segunda (6); confira a previsão

Nesta segunda-feira (6), a instabilidade perde força no Espírito Santo, mas ainda mais a previsão de chuva fraca no litoral do Estado, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, nas demais áreas do estado, afastadas do litoral, não chove. As temperaturas se elevam em todas as regiões. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral, com possibilidade de rajadas do litoral sul ao metropolitano.

Na Grande Vitória, chuva rápida pela manhã e abertura de nuvens no decorrer do dia. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, chuva rápida pela manhã no litoral, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Sem chuva no interior da região. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, chuva rápida pela manhã, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida pela manhã, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.