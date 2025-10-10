Bairros de Cachoeiro recebem programação especial no mês das crianças; confira

Outubro em Cachoeiro de Itapemirim é sinônimo de alegria, cuidado e conscientização. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), preparou uma programação diversificada para celebrar o Mês das Crianças e o Outubro Rosa, com atividades que unem lazer, saúde e valorização da vida.

Durante todo o mês, as unidades do Cras realizam ações que contemplam públicos de todas as idades. Para comemorar o Dia das Crianças, estão sendo promovidas oficinas, brincadeiras tradicionais, piqueniques, gincanas e distribuição de brindes, incentivando a socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares. A proposta é resgatar o espírito lúdico e celebrar a infância como etapa essencial do desenvolvimento humano.

Paralelamente, o Outubro Rosa ganha destaque com palestras, rodas de conversa e oficinas voltadas à conscientização sobre a importância da prevenção e do autocuidado, especialmente na luta contra o câncer de mama. As atividades abordam temas como diagnóstico precoce, autoestima e cuidados com o corpo e a mente, sempre em parceria com equipes de saúde e instituições parceiras.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destaca a importância das ações realizadas nos CRAS. “Nosso objetivo é oferecer à população oportunidades de convivência e aprendizado. Outubro é um mês simbólico, em que celebramos as crianças e reforçamos o cuidado com a saúde das mulheres. Essas atividades fortalecem vínculos, promovem cidadania e mostram o compromisso da Prefeitura com o bem-estar das famílias cachoeirenses.”

A programação se estende até o final do mês, com destaque para atividades como oficinas de autocuidado, palestras com profissionais da saúde, ações de beleza e eventos recreativos em todas as regiões do município.

Programação – Outubro Rosa nos Cras

13/10 – Segunda-feira

Cras Jardim:

08h30 – Ação comunitária de autocuidado e bem-estar da mulher.

Cras Alto União:

08h – Dia de lazer e entretenimento para crianças (3 a 7 anos).

13h30 – Dia de lazer e entretenimento para crianças (3 a 7 anos).

Cras Burarama:

14h – Brincadeiras ao ar livre com grupo Descobrindo a Vida.

14/10 – Terça-feira

Cras Burarama:

09h – Brincadeiras ao ar livre com grupos Amizade Matutino, Pintando o Sete Matutino e Pipoca.

14h – Brincadeiras ao ar livre com grupos Amizade Vespertino e Pintando o Sete Vespertino.

15/10 – Quarta-feira

Cras Alto Independência:

09h – Oficina com confecção de artesanato em garrafa e espaço de reflexão sobre a importância do autocuidado.

Cras Alto União:

08h – Dia de lazer e entretenimento para crianças (7 a 14 anos).

13h30 – Dia de lazer e entretenimento para crianças (7 a 14 anos).

Cras Village:

09h – Bingo, sorteios, brincadeiras e dinâmicas.

14h – Bingo, sorteios, brincadeiras e dinâmicas.

16/10 – Quinta-feira

Cras Alto União:

13h30 – Palestra com o enfermeiro Rodrigo sobre a importância dos cuidados com a saúde.

Cras Aeroporto:

09h – Café da manhã com roda de conversa com a enfermeira Laís, da UBS do Aeroporto, sobre prevenção do câncer de mama.

Cras Jardim:

08h30 – Comemoração com brincadeiras, música e recreação para crianças e adolescentes (0 a 17 anos).

Cras Burarama:

09h – Brincadeiras ao ar livre com grupo Pula Corda Matutino.

13h – Brincadeiras ao ar livre com grupos Pique Pega e Pula Corda Vespertino.

Cras Zumbi:

09h – Músicas, brincadeiras e lanches para todos os grupos do SCFV e PAIF.

20/10 – Segunda-feira

Cras Alto Independência:

14h – Roda de conversa, confecção de slides e cartões educativos sobre prevenção do câncer de mama.

Cras Zumbi:

08h30 – Roda de conversa com equipe do Consultório de Rua sobre a importância do toque na prevenção do câncer de mama.

21/10 – Terça-feira

Cras Itaoca:

09h e 14h – Atividade em grupo feita pelas crianças: confecção de “Laços Rosas da Vida” para ornamentar a árvore de entrada do Cras.

Cras Soturno:

09h – Atividade em grupo/roda de sentimentos com balão de perguntas (“estoura o balão, responde ou comenta as questões”).

Cras Village:

08h30 – Palestra com a enfermeira Cristina, da UBS Village, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

22/10 – Quarta-feira

Cras Alto Independência:

14h – Palestra sobre prevenção e cuidados com o câncer de mama.

Cras Itaoca:

09h – Atividade em grupo feita pelas crianças de 0 a 6 anos: confecção de “Laços Rosas da Vida” para ornamentar a árvore de entrada do Cras.

Cras Aeroporto:

14h – Filme sobre o Outubro Rosa com crianças e adolescentes (7 a 17 anos).

14h – Filme sobre o Outubro Rosa com crianças de 0 a 6 anos.

23/10 – Quinta-feira

Cras Jardim Itapemirim:

08h30 – Roda de conversa com jovens e adultos sobre autocuidado, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, conduzida pela equipe da UBS Jardim Itapemirim.

Cras Soturno:

14h – Autocuidado da mulher – vídeo com o tema “Meu corpo, minha história”.

27/10 – Segunda-feira

Cras Itaoca:

14h – Cartaz confeccionado em grupo com o tema “Outubro Rosa”, pelos adolescentes de 12 a 17 anos.

30/10 – Quinta-feira

Cras Itaoca:

14h – Cartaz confeccionado em grupo com o tema “Outubro Rosa”, pelos adolescentes de 12 a 17 anos.

Cras Aeroporto:

09h – Ação de beleza – Dia D de beleza e cuidado à saúde da mulher.

Cras Soturno:

13h – Oficina de autocuidado organizada pela Embelleze, com práticas de bem-estar físico, emocional e mental para as mulheres.

31/10 – Sexta-feira

Cras Alto União: