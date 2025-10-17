Banco de Leite do Hifa pede ajuda para manter estoque e salvar vidas

O Banco de Leite Humano Jurema Abranches, do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, intensificou a mobilização em prol da doação de leite materno.

O objetivo é garantir o abastecimento necessário para atender recém-nascidos prematuros internados em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIs). Isso porque, além de essencial para a recuperação e o desenvolvimento dos bebês, a doação também fortalece a cultura do aleitamento materno na região.

Leia também: “Doação de Órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece” – entenda

Banco de Leite

De acordo com informações do Hifa, desde sua inauguração, em 26 de setembro de 2022, o Banco de Leite tem exercido papel decisivo no apoio às mães e aos bebês atendidos pelo hospital. Atualmente, a unidade distribui cerca de 45 litros de leite pasteurizado por mês, mas arrecada em torno de 30 litros, o que torna necessário priorizar os casos mais críticos.

A enfermeira e coordenadora técnica do Banco de Leite, Patrícia Mendes, destaca a urgência do reforço nas doações. “Nosso estoque está abaixo do ideal. O Hifa é referência em atendimento materno-infantil em todo o Sul do Estado e atende muitas famílias da região. Contamos com a solidariedade das mães para continuar salvando vidas”, afirmou.

Coleta domiciliar

Para facilitar o processo, o Hifa realiza coleta domiciliar em Cachoeiro de Itapemirim, sempre às segundas e quintas-feiras à tarde. A iniciativa busca oferecer mais praticidade às doadoras, sem comprometer a rotina de amamentação.

Além disso, o hospital promove ações educativas e rodas de conversa que estimulam a partilha de experiências e o engajamento de novas mães na rede de solidariedade.

Quem pode doar

Podem se tornar doadoras mulheres saudáveis que estejam amamentando e tenham excedente de leite, desde que tenham realizado todos os exames do pré-natal e do parto. A equipe técnica do Banco de Leite faz a triagem e o cadastro, assegurando total segurança e controle de qualidade do leite destinado aos bebês.

Atendimento

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos finais de semana e feriados mediante agendamento. As lactantes interessadas em contribuir podem entrar em contato pelos telefones (28) 2101-5604 ou (28) 2101-5656 (Ramal 5604), ou ainda pelo e-mail [email protected], para receber orientações sobre ordenha, armazenamento e transporte do leite doado.