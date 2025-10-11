Segurança

BR-262: caminhão tomba próximo ao trevo de Brejetuba

O fato ocorreu na manhã deste sábado (11). Apesar do susto, não houve feridos

Foto: Reprodução/Rede Social / Castelo Sem Limites

Uma carreta carregada de tomates tombou na manhã deste sábado (11) na BR-262, próximo ao trevo de Brejetuba.

De acordo com testemunhas, o fato ocorreu no sentido Vitória x Belo Horizonte. Parte da rodovia ficou interditada parcialmente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente.

A carga de tomates foi transferida para outro caminhão. O veículo que tombou permanecia na rodovia até o fechamento desta matéria. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção.

