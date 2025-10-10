BRK abre vagas para o Programa de Estágio 2026

A BRK, uma das maiores empresas privadas de saneamento básico do Brasil, está com inscrições abertas até 26 de outubro para o Programa de Estágio 2026. Ao todo, são 70 vagas disponíveis para atuação em Maceió (AL), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Trindade (GO), Paço do Lumiar (MA), Recife (PE), Macaé, Rio de Janeiro (RJ), Limeira (SP), São Paulo (SP) e Sumaré (SP), além de Araguaína, Gurupi e Palmas (TO).

As vagas são para as áreas de Engenharia, Operações, Administrativa, Financeira, Comercial, Eficiência Operacional, Comunicação, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Projetos Estratégicos, Controladoria, Governança, Tesouraria, Suprimentos e Gestão de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSSMA). As inscrições podem ser feitas pelo site www.brkambiental.com.br/estagio2026. As vagas também estão no LinkedIn da BRK.

“O Programa de Estágio BRK é uma oportunidade para estudantes que buscam desenvolvimento profissional em um setor estratégico para o crescimento econômico, social e ambiental do Brasil. Queremos atrair jovens com vontade de fazer a diferença e que vejam no saneamento básico um caminho para transformar realidades.

Em Cachoeiro de Itapemirim, temos duas vagas nas áreas de Projetos e Tratamento de Água e Esgoto, voltadas para estudantes dos cursos de Química, Biologia, Engenharia Química, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Geografia”, destaca Adriana Altoé Pigatti, responsável pela área de Recursos Humanos da BRK na cidade.

Para concorrer às vagas, os estudantes precisam ter previsão de formação a partir de julho de 2027 e disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas presenciais semanais (quatro a seis horas diárias), de acordo com a localidade.

Os candidatos precisam também estar matriculados nos cursos de Administração, Engenharias, Economia, Ciências Contábeis, Finanças, Direito, Comunicação Social, Marketing, Tecnologia da Informação, Psicologia, Recursos Humanos, Química, Biologia, Geografia ou áreas correlatas, de acordo com as vagas disponíveis em cada localidade.

Entre os benefícios oferecidos pela BRK estão bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida, Wellhub, Day off de aniversário, plano de aprendizado e desenvolvimento, além de um ambiente diverso, inovador e com grandes oportunidades de crescimento.

A companhia acredita no poder da formação de novos profissionais e na importância de criar oportunidades para que estudantes desenvolvam suas carreiras em um ambiente de aprendizado contínuo. Em 2024, o Programa de Estágio BRK registrou 48% de efetivação dos participantes, reforçando a proposta de ser a porta de entrada para jovens talentos que desejam se desenvolver em um setor essencial para o futuro do país.

Sobre a BRK

A BRK é uma das maiores empresas privadas de saneamento básico no Brasil, presente em 13 estados, beneficiando 16 milhões de pessoas. Mais de 100 cidades já contam os serviços da companhia, que é a plataforma de saneamento da Brookfield, empresa canadense que está no país desde 1899.

Além da diversificação geográfica, a BRK conta com um amplo portfólio de concessões. Isso oferece à empresa uma visão sobre as necessidades de investimentos e os desafios que cada região do país enfrenta para ampliar a oferta de serviços de água e esgoto.

Para a companhia, o saneamento básico é a chave para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e tem grande potencial de impacto positivo em áreas como a saúde e a educação.

Por isso, a BRK e seus acionistas estão comprometidos com um modelo de gestão ESG (da sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança), incorporando esta estratégia à tomada de decisões da companhia e à prestação de serviços.