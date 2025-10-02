Cachoeiro: caminhada alusiva ao Outubro Rosa acontece neste sábado (4)

A Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC) realiza, no próximo sábado (4 ), uma caminhada em conscientização ao Outubro Rosa. A atividade terá início às 10h, com concentração em frente ao Supermercado Casa Grande, e seguirá até a Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim.
O objetivo é reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o evento, a FNCC também anunciará a oferta de 250 cotas de exames de mamografia gratuitos para mulheres acima de 45 anos. Os exames serão realizados no dia 10 de outubro.
A caminhada é aberta a toda a comunidade e reunirá voluntários, pacientes, profissionais da saúde e apoiadores da causa. A ação integra o calendário de atividades do Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização que busca salvar vidas por meio da informação e do acesso ao diagnóstico.
