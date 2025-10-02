Cachoeiro: comunidade São Francisco de Assis realiza a tradicional Bênção dos Animais

No próximo sábado, dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, a comunidade que leva o nome do santo, localizada no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, pertencente à Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, se reunirá para um momento muito especial: a Bênção dos Animais.

A celebração acontecerá às 9h, no CEB São Francisco de Assis (Rua Santos Passoni). Todos os fiéis são convidados a levar seus animais de estimação para receberem a bênção, como um gesto de fé e de cuidado com a criação.

Leia também: Trânsito em Cachoeiro terá alterações em ruas centrais a partir de domingo (5)

A tradição remete ao testemunho de São Francisco de Assis, patrono da ecologia e exemplo de amor à natureza e a todas as criaturas. Ele nos recorda que cada ser vivo é sinal da bondade de Deus e merece respeito e cuidado.

“Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas.” (São Francisco de Assis)

Na tradição católica, a Bênção dos Animais é uma oportunidade de unir espiritualidade, carinho e consciência ambiental, reforçando o chamado para os cristãos serem guardiões da vida em todas as suas formas.

Serviço