Cachoeiro: Ferraço promove "dança das cadeiras" em duas secretarias

O prefeito Theodorico Ferraço (PP) promoveu mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Cachoeiro. Conforme consta no Diário Oficial do Município desta terça-feira (7), Rogério Ribeiro do Carmo não é mais secretário de Meio Ambiente.

Quem assumiu a função no lugar dele é o advogado Rodolfo Fernandes do Carmo. Já Rogério do Carmo segue agora para o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Informações de bastidores apontam que o advogado Rodolfo do Carmo é uma indicação do empresário Tales Machado.