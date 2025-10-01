Cachoeiro: homem armado é morto após atirar contra policial militar

Na tarde desta quarta-feira (1º), um policial militar que estava de folga se deparou com um homem armado na rua Samuel Levi, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito efetuou quatro disparos contra o agente. Para se defender, o policial reagiu e atingiu o homem, que não resistiu e morreu no local.

Segundo informações, o suspeito tinha mais de dez passagens pelo sistema prisional por furto e tráfico de drogas. Além disso, de acordo com familiares, ele tinha estava em liberdade há mais de 15 dias.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que estiveram na região para os primeiros levantamentos. O caso segue sob investigação e novas informações deverão ser repassadas pelas autoridades responsáveis.