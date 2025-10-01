Suspeito de matar primo por causa de mangueira é preso em Burarama

O suspeito de matar o primeiro por briga por causa de uma mangueira de irrigação se entregou para a polícia. O homem compareceu à delegacia de Jerônimo Monteiro. Segundo informações, o suspeito será encaminhado para a Vitória.

Leia também: Atenção! Rodovia em Muniz Freire segue em meia pista sem previsão de liberação

O crime

O crime ocorreu no último domingo (28), em Burarama, distrito de Cachoeiro. Segundo relatos, o desentendimento começou quando o suspeito passou de carro por cima da mangueira que fica em frente à casa da família, em uma estrada de chão. Os dois discutiram e o parente deixou o local.

Minutos depois, o homem voltou a pé, foi até o quintal onde a vítima estava e atirou com a espingarda.