Cachoeiro prepara programação especial para o Dia das Crianças neste domingo (5)

Neste domingo (5), a Praça de Fátima, na Avenida Beira, em Cachoeiro de Itapemirim, será palco de atividades especiais em comemoração ao Dia das Crianças, voltadas para estimular a leitura e a imaginação infantil.

O Projeto Leitura em Movimento acontecerá a partir das 10h e convida crianças e famílias a trazerem um livro infantil e trocarem por outro de sua escolha. A ação proporciona uma oportunidade de renovar a estante, compartilhar histórias e incentivar a criatividade dos pequenos.

Paralelamente, será realizada a sessão “Um Cesto de Histórias”, destinada a crianças de 5 a 12 anos. Criada por Brenda Perim e Marco Antônio Reis, em intercâmbio com o Grupo de Contação de Histórias “IH, Contei”, do Rio de Janeiro, a atividade resgata o folclore brasileiro por meio de mitos como o Mapinguari, a Vitória Régia e a Matinta Pereira.

As histórias são apresentadas de forma lúdica, envolvendo ritmo, musicalidade, oralidade e participação das crianças, mantendo vivas as tradições e promovendo o contato dos pequenos com a cultura popular. A ação é um projeto contemplado pela Lei Rubem Braga.

Com essas iniciativas, a prefeitura reforça o compromisso em valorizar a leitura, preservar o folclore e oferecer atividades culturais de qualidade para as crianças de Cachoeiro.