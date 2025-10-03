Iúna: inscrições abertas para processo seletivo com salários de até R$ 4,5 mil

A Prefeitura de Iúna, em parceria com o Instituto Seleção, abriu nesta quinta-feira (2) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado em diferentes áreas da administração municipal.

As oportunidades abrangem os setores de Educação, Assistência Social, Saúde e Limpeza Pública, com salários que podem chegar a R$ 4.578,69.

Leia também: Iúna: adolescente morre após bater moto em carro

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Seleção.

De acordo com a administração municipal, o certame busca atender à demanda de profissionais em diversas funções. A seleção oferece chances tanto para níveis de escolaridade mais básicos quanto para cargos técnicos e de nível superior.

O edital completo, com as vagas, carga horária, requisitos de formação e etapas da seleção, está disponível no portal do Instituto Seleção.