Cachoeiro recebe edição especial da Avenida de Lazer neste domingo (19)

As ações aconteceram na Beira Rio (Praça de Fátima) e no bairro IBC, nesse sentido, os motoristas precisam ficar atentos com as rotas.

crianças brincando na avenida de lazer
Foto: Wallace Hull/PMCI

Neste domingo (19), haverá edição especial da Avenida de Lazer, projeto da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. As ações aconteceram na Beira Rio (Praça de Fátima) e no bairro IBC, nesse sentido, os motoristas precisam ficar atentos com as rotas.

Assim, para quem for curtir uma manhã de diversão, encontrará atividades gratuitas e abertas a toda a comunidade.

Beira Rio (Praça de Fátima)

Na Praça de Fátima, na Beira Rio, o evento acontece das 6h30 às 11h30, com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças.

Assim, o público poderá participar de práticas esportivas, atividades físicas, brincadeiras, recreações e do projeto “Mães Atípicas em Movimento”. Além disso, haverá algodão doce, brinquedos, dança mix e outras atrações voltadas para toda a família.

IBC

Por outro lado, no bairro IBC, a Avenida de Lazer será realizada das 8h às 11h, no trecho da Avenida José Félix Cheim até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.

Nesse sentido, o espaço será destinado à prática de esportes e atividades físicas, proporcionando um ambiente seguro para quem quiser pedalar, correr ou apenas se divertir ao ar livre.

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

