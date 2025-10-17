Cachoeiro recebe edição especial da Avenida de Lazer neste domingo (19)
Neste domingo (19), haverá edição especial da Avenida de Lazer, projeto da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. As ações aconteceram na Beira Rio (Praça de Fátima) e no bairro IBC, nesse sentido, os motoristas precisam ficar atentos com as rotas.
Assim, para quem for curtir uma manhã de diversão, encontrará atividades gratuitas e abertas a toda a comunidade.
Beira Rio (Praça de Fátima)
Na Praça de Fátima, na Beira Rio, o evento acontece das 6h30 às 11h30, com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças.
Assim, o público poderá participar de práticas esportivas, atividades físicas, brincadeiras, recreações e do projeto “Mães Atípicas em Movimento”. Além disso, haverá algodão doce, brinquedos, dança mix e outras atrações voltadas para toda a família.
IBC
Por outro lado, no bairro IBC, a Avenida de Lazer será realizada das 8h às 11h, no trecho da Avenida José Félix Cheim até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.
Nesse sentido, o espaço será destinado à prática de esportes e atividades físicas, proporcionando um ambiente seguro para quem quiser pedalar, correr ou apenas se divertir ao ar livre.
