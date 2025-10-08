Cachoeiro: revsol será aplicado em estrada entre Monte Líbano e Rubem Braga

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), está realizando os trabalhos de preparação da estrada que liga a localidade de Monte Líbano ao bairro Rubem Braga, para posterior aplicação do material Revsol.

O objetivo da ação é melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança e conforto para quem circula pela via, além de facilitar o escoamento da produção local e o acesso dos moradores à região.

“O trabalho com o Revsol tem trazido ótimos resultados em diversas comunidades do interior e áreas rurais próximas da cidade. Estamos ampliando esse serviço para proporcionar vias mais seguras e acessíveis, fortalecendo o desenvolvimento local”, destaca o secretário municipal de Manutenção e Serviços, Ary Moreira.

Com responsabilidade e compromisso, a Prefeitura de Cachoeiro segue atuando para oferecer melhorias na infraestrutura viária e mais qualidade de vida à população.