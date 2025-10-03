Cachoeiro sediará o 1º Fórum de Inovação Regional do Sul do Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim receberá, nesta sexta-feira (3), no auditório da Faculdade de Direito (FDCI), o 1º Fórum de Inovação Regional do Sul do Espírito Santo. O evento propõe discutir o papel da inovação no desenvolvimento econômico e social da região, reunindo representantes da academia, setor produtivo, governo e sociedade civil.

Com o tema central “Como nossas ações podem impactar o futuro da Inovação no Sul do Espírito Santo”, o IntegraSul abrirá espaço para troca de ideias, apresentação de cases de sucesso e debates sobre oportunidades de fortalecimento dos negócios em todas as cidades do Sul do Estado.

O fórum ainda contará com um momento especial para networking, com coffee break servido às 14h30, permitindo que os participantes ampliem suas conexões profissionais e colaborem para projetos inovadores na região.

O evento contará também com a presença do subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Jales Soares Cardoso Junior; Elton Moura, diretor de Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes); Fernando Gregório, CEO do VIBES; e Anatalício dos Reis Silva, inventor capixaba que conquistou três prêmios na 14ª InnovaCities em Foz do Iguaçu (PR).

O IntegraSul reforça o compromisso de Cachoeiro de Itapemirim e de seus parceiros em promover iniciativas que impulsionem a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento sustentável do Sul do Espírito Santo.