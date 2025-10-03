Comunidade São Francisco de Assis celebra 70 anos de fundação em Cachoeiro

A Comunidade São Francisco de Assis, localizada no bairro Km 90, em Cachoeiro de Itapemirim, completa neste mês de outubro 70 anos de fundação. O templo, construído no alto de uma colina e visível para quem trafega pela Linha Vermelha e pela Avenida Jones dos Santos Neves, tornou-se um dos marcos religiosos da cidade e um símbolo de fé para gerações de fiéis.

A inauguração da igreja aconteceu em 9 de outubro de 1955, em uma celebração que contou com a presença de grande número de devotos, além de autoridades civis e religiosas. Estiveram presentes o então vigário da Paróquia Nossa Senhora da Consolação, Frei Antolin Rodrigues, o governador do Espírito Santo à época, Francisco Lacerda de Aguiar, e Dona Castorina Passoni, responsável pela doação do terreno que possibilitou a obra.

Nos primeiros anos, a comunidade esteve sob os cuidados da Ordem dos Jesuítas, passando em 1978 à administração da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Com a criação da Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, a igreja passou a integrar a nova estrutura paroquial, onde permanece até hoje.

Além de sua importância religiosa, a Igreja São Francisco de Assis se tornou um espaço de convivência comunitária. Ao longo das décadas, ali nasceram grupos de jovens, círculos bíblicos, quermesses, festas juninas e movimentos pastorais que marcaram a vida dos moradores da região. A comunidade também foi berço de vocações sacerdotais e religiosas, além de dar origem a novas comunidades irmãs, como Nossa Senhora de Fátima, Santa Clara, Santa Terezinha e São Cristóvão.

Segundo os fiéis, a igreja sempre foi mais do que um espaço físico: “Aqui muitas gerações foram batizadas, casaram, fizeram catequese e continuam mantendo viva a tradição de fé em São Francisco de Assis”, recordou Weliton Fernandes.

Atualmente, o templo tem capacidade para acolher cerca de 200 pessoas e é cuidado diariamente pelos próprios membros da comunidade. A característica mais marcante, segundo os moradores, é a alegria de estarem juntos e de servir ao próximo, em sintonia com o lema franciscano que os acompanha: “Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.”