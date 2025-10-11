Cachoeiro: Sesi abre vagas de emprego com salários de até R$ 5 mil

O Serviço Social da Indústria (Sesi) está com vagas abertas em Cachoeiro de Itapemirim e outras cidades do Espírito Santo para a formação de banco de reserva destinado a profissionais da educação.

As oportunidades são para professores, pedagogos e assistentes de educação e disciplina. Os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 5.200, conforme a função e o nível de escolaridade exigido.

Além do salário-base, os profissionais selecionados receberão vale-alimentação de R$ 1.005, plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida e acesso gratuito a aplicativos de academias, atividades físicas, acompanhamento psicológico e serviços de bem-estar.

Entre os benefícios adicionais, estão o auxílio-creche de R$ 332,65 (para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses), o auxílio-filho com deficiência no valor de R$ 639,76, descontos em serviços educacionais, culturais e de lazer oferecidos pelo Sesi e Senai, além do programa de participação nos resultados, vinculado ao cumprimento de metas institucionais.

Também há oportunidades disponíveis nas cidades de Grande Vitória, Colatina, Linhares e Aracruz.