Carro roubado em 2017 é recuperado pela Polícia Rodoviária Federal no ES

Na tarde dessa terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um automóvel com registro de roubo no km 291 da BR-101, em Cariacica, no Espírito Santo.

Por volta das 17h, durante fiscalização de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram um Ford/Ecosport preto, com placas de São Paulo. O condutor relatou que havia adquirido o veículo há cerca de dois anos, em Cariacica, de uma pessoa conhecida apenas como Robert, residente atualmente no estado de São Paulo. Segundo ele, a compra foi feita em espécie, pelo valor de R$ 16.000,00.

Durante a vistoria, os agentes constataram indícios de adulteração no número de chassi. A análise de outros elementos de identificação revelou que o automóvel se tratava, na verdade, de um Ford/Ecosport com placas de Minas Gerais. Após consulta no sistema SERPRO, foi verificado que o veículo possuía restrição de roubo registrada em 28/08/2017, no município de Mogi Mirim, em São Paulo

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, onde o caso segue sob investigação.