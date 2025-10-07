Castelo: inscrições para concurso para professores se encerram nesta terça (8)

As inscrições para o Concurso Público para o Magistério de Castelo se encerram nesta terça (8). Nesse sentido, as candidaturas devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.ibade.org.br, onde também está disponível o edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo.

A iniciativa busca reforçar o quadro de profissionais da educação na rede municipal, oferecendo oportunidades para professores que desejam atuar em diferentes níveis de ensino. O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Os interessados devem se apressar, já que esta é a última chance de garantir participação no certame. Após o encerramento do prazo, não serão aceitas novas inscrições.