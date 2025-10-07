Suzano está com vaga aberta em Cachoeiro; inscrições até domingo (12)

A Suzano está com inscrições abertas para mais uma oportunidade de trabalho na unidade de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. A vaga é para Analista de Laboratório I (também para PCD) e é destinada para homens e mulheres que tenham iniciativa, perfil analítico, que acreditem nos valores da empresa e sejam capazes de propor ideias e soluções.

É necessário ter ensino técnico completo em química, mineração ou áreas correlatadas, experiência em Pacote Office, CRQ ativo e disponibilidade para trabalhar em escala turno. Além disso, é desejável ter nível superior completo ou estar cursando, e ter conhecimento básico em metodologias analíticas e em estatística. Caso seja PCD, é obrigatório apresentar o laudo médico anexado.

A Suzano também está com o banco de talentos aberto. Trata-se de uma oportunidade exclusivamente para candidatas do gênero feminino que desejam integrar o banco de currículos para futuras oportunidades na operação da fábrica de Aracruz. Quem se interessar, pode acessar o link direto.

As inscrições para quaisquer vagas dentro da Suzano são realizadas pela plataforma Gupy, no endereço eletrônico https://suzano.gupy.io.