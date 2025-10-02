Castelo: prefeitura abre seleção para novas vagas em diversas áreas

A Prefeitura de Castelo anunciou a reabertura do Edital 03/2025 do Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais para atender demandas de excepcional interesse público em diferentes secretarias municipais. O certame oferece oportunidades para candidatos com escolaridade que varia do ensino fundamental incompleto ao nível superior completo.

As inscrições estarão abertas entre os dias 2 e 6 de outubro, exclusivamente de forma presencial, no Centro de Cultura e Cidadania de Castelo, localizado na Rua Antônio Machado, nº 118, no Centro. O atendimento será realizado das 9h às 12h e das 14h às 16h. A prefeitura destaca que cada candidato poderá efetuar mais de uma inscrição para este edital.

Entre os cargos disponíveis, estão funções operacionais e técnicas, como Pintor, Serralheiro, Operador de Serviços de Obras Públicas, Operador de Serviços Gerais (com vagas específicas para Limoeiro, Morro Vênus, Forno Grande e Estrela do Norte), Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro, Motorista categoria D para transporte escolar, Assistente Social, Biólogo, Engenheiro Florestal, Educador Físico, Eletricista, Pedreiro e Azulejista.

O processo seletivo também contempla vagas para operadores de máquinas pesadas e veículos especiais, como Retroescavadeira, Motoniveladora e Escavadeira.