Castelo: uma pessoa morre após grave acidente entre motocicletas na ES-475

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um acidente entre duas motocicletas na ES-475, em Castelo, nesta quinta-feira (2).

De acordo com testemunhas, o fato ocorreu na localidade do Morro do Graças a Deus, quando os dois veículos vieram a colidir.

As vítimas são dois homens. Um dos condutores veio a óbito no local e o outro foi socorrido para o hospital da cidade.

Populares relataram que havia areia em alguns trechos da rodovia e que a mesma ainda não possui sinalização adequada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. A Polícia Militar do Espírito Santo preservou o local. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.