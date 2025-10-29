Cachoeiro: atividade educativa estimula prática da cidadania com crianças

A Controladoria Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim (CGM), por meio da Ouvidoria Geral, promoveu no último sábado (25) uma ação especial de Educação para a Cidadania voltada ao público infantil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa aconteceu em parceria com o departamento infantil da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro BNH, durante uma programação em homenagem ao Dia das Crianças.

Leia também: Guarda Municipal registra tentativa de furto de fios elétricos em Cachoeiro

A proposta da atividade foi abordar o tema da cidadania de forma leve e interativa, utilizando dinâmicas e conversas lúdicas que ajudassem as crianças a compreender noções básicas sobre direitos, deveres e participação social. O objetivo foi estimular o desenvolvimento de valores como respeito, empatia e diálogo, fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e engajados.

De acordo com a ouvidora geral do município, Cristiane Barbieri, é essencial que o aprendizado sobre cidadania comece ainda na infância. “É importante que as crianças cresçam entendendo o significado da cidadania e aprendam a lidar com as diferenças, o diálogo e o respeito. Essas experiências ajudam na construção de uma sociedade mais justa e colaborativa”, afirmou.

Durante a ação, as crianças também conheceram o papel da Ouvidoria Geral do Município e a importância da escuta ativa, entendendo como a participação da população pode contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos e para uma gestão mais próxima da comunidade.

A Controladoria Geral do Município reforçou seu compromisso com a promoção da cidadania e o fortalecimento do diálogo social, criando espaços que aproximem a população da administração pública e estimulem a participação coletiva.