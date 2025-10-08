Chuva chega no Espírito Santo nesta sexta-feira (8)

A instabilidade continua presente no Espírito Santo nesta quarta-feira (8), com previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões do Estado.

As precipitações devem ser menos frequentes apenas nas regiões Norte e Noroeste. As temperaturas variam pouco e o vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Na Grande Vitória, o dia será de muitas nuvens e chuva em alguns momentos. O vento sopra de forma fraca a moderada no litoral. As temperaturas variam entre 20 °C e 29 °C. Em Vitória, mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, o tempo segue nublado com possibilidade de chuva durante o dia. O vento também será fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura fica entre 16 °C e 26 °C; já nas áreas altas, entre 14 °C e 21 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva em alguns períodos do dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 20 °C e 24 °C; nas áreas altas, entre 14 °C e 22 °C.

No Norte do Estado, há variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas oscilam entre 18 °C e 32 °C.

Na Região Noroeste, o tempo fica com variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 20 °C a 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Já na Região Nordeste, o dia será de muitas nuvens e chuva em alguns períodos. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral. As temperaturas variam entre 19 °C e 27 °C.