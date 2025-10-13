Marataízes: festa do Dia das Crianças será neste domingo (19)

No próximo domingo (19), a Prefeitura de Marataízes promove o Domingo Kids. Um evento em comemoração ao Dia das Crianças. A ação começa às 15h30, na Praça Central, e promete uma tarde de muita alegria e diversão para toda a família.

A programação contará com o espetáculo Diverticos & Turma, que vai animar o público com personagens infantis, música, brincadeiras e muitas surpresas. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura para proporcionar lazer, cultura e entretenimento gratuito às famílias do município.

