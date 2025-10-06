Com segurança reforçada, Expo Guaçuí reúne mais 75 mil pessoas

A Expo Guaçuí foi um sucesso! E quem garante isso são as mais de 75 mil pessoas que passaram pelo acontece no Loteamento Gregório Gil Trigo, durante os quatro dias de festa. O evento contou com shows nacionais com Eduardo Costa, Ferrugem, Felipe Araújo, além de atrações regionais.

Para garantir a segurança do público, a Polícia Militar reforçou o efetivo durante os dias de evento. Foram mais de 134 policiais militares em escalas exclusivas para atender a Expo Guaçuí, além das escalas ordinárias já previstas da Força Tática, Ronda Ostensiva e R.O.R.

Número de policiais militares empenhados na festa por dia:

Quinta-feira (2) – 32 militares

Sexta-feira (3) – 38 militares

Sábado (4) – 37 militares

Domingo (5) – 27 militares

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo do município, Jhon Kennedy, a Expo Guaçuí colocou de vez a cidade do Caparaó no circuito dos grandes eventos da região. “Passaram mais de 75 mil pessoas, dobramos a população da cidade em número de habitantes. Foram mais de 500 pessoas trabalhando para fazer esse grande evento. Atraíamos público de cidade a 400 quilômetros de Guaçuí, e isso confirma o sucesso da festa”, completa.