Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas; data pode virar feriado em Guaçuí

Representantes e simpatizantes das religiões de matrizes africanas se reunirão nesta segunda-feira (6), a partir das 20 horas, na Câmara Municipal de Guaçuí em apoio ao projeto de lei que institui o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas como feriado municipal.

A proposta, de autoria do vereador Denis Lesqueves Neto, foi aprovada por unanimidade pelo Legislativo e aguarda sanção do Poder Executivo. O texto define que a data será celebrada anualmente em 20 de novembro, em alusão ao Dia da Consciência Negra.

Leia também: Guaçuí: Ricardo Ferraço recebe homenagem por relevantes serviços prestados à cidade

Com a sanção, Guaçuí se tornará o primeiro município do Espírito Santo a instituir um feriado dedicado exclusivamente às religiões de matrizes africanas. A data deverá servir como um momento de reflexão sobre a contribuição dessas religiões para a identidade nacional, além de promover o combate à intolerância religiosa e a valorização da diversidade cultural.

O vereador Valmir Santiago se manifestou sobre a proposta e destacou que a medida representa um avanço importante no enfrentamento à intolerância religiosa e na construção de uma cidade mais inclusiva.

“As religiões de matrizes africanas são principais alvos de preconceitos. Promover o conhecimento sobre os saberes e práticas dessas religiões ajuda a desconstruir mitos e desinformação, desmistificando narrativas negativas que são alimentadas pela ignorância e pelo ódio. Muito importante a Câmara Municipal de Guaçuí votar, criando esse feriado no município de Guaçuí”, explica o vereador Valmir.