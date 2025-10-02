Mesversário com fé: família celebra 5 meses de bebê com tema inusitado

A vida é para ser celebrada — em cada etapa e de todas as formas. E muitas famílias têm encontrado nos mesversários uma maneira especial de marcar o crescimento dos filhos mês a mês. A comemoração costuma ser simples, mas não menos significativa. Em Cachoeiro de Itapemirim, um casal resolveu transformar esse costume em um momento de fé e gratidão: os cinco meses do pequeno Pietro Romanha Jacone foram celebrados com um tema inusitado e cheio de significado — uma homenagem ao religioso Frei Gilson.

A mamãe Valéria Barbieri Romanha e o papai Diego José Bonato Jacone escolheram vestir o bebê com uma réplica do hábito dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, confeccionado com carinho pela madrinha Anna Paula Bonatto. Para completar o cenário, Pietro ganhou até um crucifixo de madeira, parecido com o usado pelo frei. E parece que o pequeno aprovou a escolha: durante a celebração, sorriu e se mostrou à vontade com o traje especial.

Valéria contou que a inspiração veio da importância que o ministério de Frei Gilson tem na vida da família. “Nosso filho Pietro completou 5 meses e, como de costume, celebramos com um mesversário temático. Desde o início, eu já sabia que um dos temas seria o Frei Gilson. Hoje, ele está muito conhecido, arrastando multidões e tocando muitos corações — inclusive o nosso. É lindo ver como Deus tem usado o ministério dele para despertar tantas almas, especialmente nas madrugadas”, contou.

A mãe compartilhou ainda que as músicas orantes do frei foram fundamentais durante o seu puerpério. “Aqui em casa, sempre ouvimos as canções cantadas por ele, e elas tiveram um papel muito importante nesse período. Foram consolo, oração e presença de Deus nos momentos em que mais precisei. Pietro também ama ouvir! As canções o acalmam e já até o embalaram no sono algumas vezes”, revelou.

Mais do que um simples tema de festa, a escolha representa a fé e a gratidão da família por tudo o que Frei Gilson simboliza no dia a dia deles. “Como católicos, e por tudo que ele representa para nós, escolhemos esse tema com muito carinho. Foi a nossa forma singela de agradecer e homenagear esse religioso que faz parte da nossa história familiar”, completou Valéria.