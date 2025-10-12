Confira a previsão do tempo para Cachoeiro de Itapemirim

A previsão do tempo em Cachoeiro de Itapemirim para este domingo (12) aponta um dia de sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida no período da tarde. Segundo dados do portal Climatempo, o município do Sul do Espírito Santo deve registrar mínima de 21 °C e máxima de 30 °C, com umidade do ar variando entre 56% e 95%.

Durante a manhã, o céu ficará parcialmente nublado, permitindo a entrada de sol e mantendo a sensação de calor. Já à tarde, há 57% de chance de pancadas isoladas, com volume estimado em 3,4 milímetros, o suficiente para provocar precipitações breves e localizadas. À noite, o tempo tende a se estabilizar, com redução das nuvens e queda leve na temperatura.

Leia também: Inmet alerta para risco de ventania e alagamentos no Espírito Santo

O vento sopra fraco, a cerca de 3 km/h, e o índice de radiação ultravioleta (UV) será muito alto, exigindo cuidados com a exposição solar, especialmente entre 10h e 15h.

Detalhes técnicos da previsão do tempo Cachoeiro de Itapemirim

Temperatura mínima: 21 °C

21 °C Temperatura máxima: 30 °C

30 °C Probabilidade de chuva: 57%

57% Volume estimado: 3,4 mm

3,4 mm Umidade relativa: 56% a 95%

56% a 95% Direção do vento: Norte

Norte Velocidade média: 3 km/h

3 km/h Índice UV: Muito alto

Manhã de sol e tarde com pancadas isoladas

A manhã deste domingo será de sol com nuvens e clima abafado, típico do início da primavera capixaba. Por volta do meio-dia, o aumento da umidade e do calor pode gerar nuvens de chuva rápida, especialmente em áreas mais elevadas e nos bairros periféricos.

Apesar das pancadas, não há previsão de temporais ou acumulados expressivos. O cenário predominante é de tempo estável, com sensação térmica próxima dos 32 °C nas horas mais quentes.

Recomendações para o dia:

Use protetor solar e evite exposição direta ao sol. Hidrate-se com frequência, pois o calor e a umidade podem causar desconforto. Leve guarda-chuva ou capa leve, já que há risco de chuva isolada. Prefira roupas frescas e confortáveis, adequadas ao clima quente. Mantenha ventilação nos ambientes fechados para reduzir o calor interno.

Noite com tempo firme e temperatura agradável

Ao longo da noite, o céu deve ficar menos encoberto, favorecendo o ar livre e o lazer. A temperatura deve se manter próxima dos 23 °C, proporcionando uma sensação térmica mais amena.

A previsão do tempo em Cachoeiro de Itapemirim indica condições ideais para quem pretende aproveitar o feriado prolongado, já que não há expectativa de chuva intensa. O vento leve e a baixa nebulosidade garantem um encerramento de domingo tranquilo e agradável.

Tendência para os próximos dias em Cachoeiro de Itapemirim

Os meteorologistas preveem que a próxima semana deve começar com tempo firme e temperaturas elevadas, mantendo o padrão de sol entre nuvens. Na segunda-feira (13), a previsão do tempo em Cachoeiro de Itapemirim indica máxima de 31 °C, com possibilidade de chuvas rápidas apenas no final da tarde.

Entre terça e quarta-feira, o calor se intensifica, e as temperaturas podem atingir 32 °C, reforçando a importância da hidratação e da proteção solar. As chuvas devem retornar com mais frequência apenas no fim da semana, associadas à entrada de ventos úmidos do oceano.

Resumo dos próximos dias:

Dia Condição Mínima Máxima Chuva Domingo (12) Sol e pancadas rápidas 21 °C 30 °C 3,4 mm Segunda (13) Sol e calor 20 °C 31 °C 2 mm Terça (14) Sol com nuvens 21 °C 32 °C 0 mm Quarta (15) Tempo firme 22 °C 32 °C 0 mm

Análise geral e cuidados com o clima

A previsão do tempo Cachoeiro de Itapemirim reflete a transição típica do período seco para a estação úmida no Espírito Santo. As pancadas rápidas de chuva ocorrem devido à combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica que se forma sobre o sul capixaba.

Meteorologistas reforçam que o índice de calor deve aumentar nos próximos dias, e a sensação térmica pode ultrapassar 33 °C nas horas de maior insolação. O alerta principal é para o índice de radiação ultravioleta, que permanece elevado, exigindo uso de filtro solar, chapéu e roupas leves.