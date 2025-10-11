Inmet alerta para risco de ventania e alagamentos no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (11), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 48 cidades do Espírito Santo.

O aviso é válido até as 12h do domingo (12) e indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o órgão, o alerta é classificado com grau de severidade “perigo potencial”, o que significa que, embora não haja risco elevado, há chance de ocorrências pontuais como alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

CONFIRA AS CIDADES:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

O Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada enquanto houver tempestade.

Em caso de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.