Inmet alerta para risco de ventania e alagamentos no Espírito Santo
O monitoramento segue ativo, e novas atualizações poderão ser divulgadas caso as condições climáticas se agravem.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (11), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 48 cidades do Espírito Santo.
O aviso é válido até as 12h do domingo (12) e indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h.
De acordo com o órgão, o alerta é classificado com grau de severidade “perigo potencial”, o que significa que, embora não haja risco elevado, há chance de ocorrências pontuais como alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
CONFIRA AS CIDADES:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
O Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada enquanto houver tempestade.
Em caso de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
