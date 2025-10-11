Cidades

Inmet alerta para risco de ventania e alagamentos no Espírito Santo

O monitoramento segue ativo, e novas atualizações poderão ser divulgadas caso as condições climáticas se agravem.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (11), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 48 cidades do Espírito Santo.

O aviso é válido até as 12h do domingo (12) e indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o órgão, o alerta é classificado com grau de severidade “perigo potencial”, o que significa que, embora não haja risco elevado, há chance de ocorrências pontuais como alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

CONFIRA AS CIDADES:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

O Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada enquanto houver tempestade.

Em caso de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

