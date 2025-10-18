Defesa Civil de Venda Nova alerta para chuvas intensas neste domingo (19)

A Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante emitiu um alerta de risco moderado para este domingo (19) devido à previsão de chuvas intensas acompanhadas de raios em todo o município. O órgão recomenda atenção redobrada principalmente para moradores que vivem em áreas de risco, como margens de rios, encostas e locais com histórico de deslizamentos.

A população também deve evitar deslocamentos desnecessários, permanecer em locais seguros e seguir as instruções dos órgãos oficiais. Motoristas precisam ter cuidado redobrado nas vias, devido à possibilidade de pistas escorregadias e baixa visibilidade.

De acordo com a previsão meteorológica, o domingo será de tempo instável em Venda Nova do Imigrante, com o céu nublado e chuva em vários momentos do dia e da noite. A temperatura máxima deve ficar em torno de 25 °C, com mínima de 11 °C durante a madrugada.

A Defesa Civil reforça que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Os moradores devem manter atenção a sinais de instabilidade, como rachaduras em muros e paredes, inclinação de postes ou árvores e surgimento de fendas no solo. A recomendação é que, diante de qualquer anormalidade, as famílias busquem abrigo seguro e acionem a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.